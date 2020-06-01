Хотят ввести пособие для неработающих домохозяек. По 12 130 руб. ежемесячно

В Госдуму сегодня внесен законопроект № 965268-7 «О ежемесячных денежных пособиях лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, и о внесении изменений в Федеральный закон „О минимальном размере оплаты труда“ и Федеральный закон „О страховых пенсиях“».

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

Новый закон устанавливает правовые основания назначения и выплаты ежемесячного денежного пособия лицам, занятым ведением домашнего хозяйства.

По определению из нового закона домохозяйки и домохозяины — это неработающие граждане, которые ведут домашнее хозяйство: осуществляют уборку дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства I группы, и делают иные домашние дела.

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Если доход семьи менее 2-ух прожиточных минимумов, то домохозяйка/домохозяин будет получать пособие в размере МРОТ.

Период, в течение которого домохозяйка (домохозяин) получала (получал) ежемесячное денежное пособие в связи с ведением домашнего хозяйства, предлагают включать в страховой стаж с целью определения права на получение страховой пенсии.

Напомним, разработать подобный законопроект ЛДПР грозилась еще в прошлом году, когда активно обсуждалась идея по наделению домохозяек профессиональным статусом и выплаты им зарплаты от государства.

Об этом мы рассказывали в материале «Женщины больше не хотят бесплатно протирать пыль и мыть посуду. Государство должно за это платить».