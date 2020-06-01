Генпрокуратура поручила провести ревизию долгов перед бизнесом по госконтрактам

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проверить наличие долгов перед бизнесом по госконтрактам и принять меры к их погашению.

«От всех прокуроров потребовано провести ревизию имеющихся долгов перед бизнесом по исполненным государственным и муниципальным контрактам, незамедлительно принять дополнительные меры, в том числе уголовно-правового характера, по ликвидации просроченной задолженности и недопущению ее возникновения», — сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

Там напомнили, что за последние 4,5 года благодаря вмешательству прокуратуры предпринимателям было выплачено свыше 146 млрд рублей просроченных долгов по государственным и муниципальным контрактам.

Вместе с тем, отметили в Генпрокуратуре, анализ ситуации и мониторинг СМИ «свидетельствуют о том, что задолженность по публичным контрактам в текущем году в отдельных регионах не только не снижается, а растет, что требует незамедлительного принятия дополнительных мер реагирования».

Кардинальному улучшению в сфере исполнения контрактных обязательств препятствуют нарушения финансовой дисциплины и иные неправомерные действия заказчиков, зачастую требующие уголовно-правовой оценки, подчеркнули в прокуратуре России. Генпрокурор Игорь Краснов обратил на это внимание прокуроров в ходе оперативных совещаний с участием руководителей региональных прокуратур. Исполнение поручения взято на контроль Генеральной прокуратурой.