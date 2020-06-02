Сенаторы предложат ввести страховые взносы на случай безработицы

Сенаторы предлагают российскому правительству рассмотреть возможность введения системы страхования работников на случай потери работы.

Об этом говорится в проекте постановления Совфеда, документ есть в распоряжении РИА Новости. Чья конкретно эта инициатива, не уточняется.

Кроме того, кабмину рекомендуется рассмотреть возможность подготовки изменений в законодательство РФ в части установления в случаях массовых увольнений при введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, «дополнительных гарантий социальной поддержки лиц предпенсионного возраста, предусматривающих их право на обеспечение трудоустройства и на получение страховой пенсии по старости досрочно при отсутствии возможности трудоустройства».

Разговоры о введении таких страховых взносов идут давно. Идею проталкивают профсоюзы.