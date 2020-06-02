ФНС опубликовала новые контрольные соотношения по РСВ. Это из-за пониженных ставок для МСП

Федеральная налоговая служба письмом от 29.05.2020 № БС-4-11/8821@ направила по нижестоящим налоговым дополнительные контрольные соотношения для проверки расчета по страховым взносам.

Эти соотношения используются при камеральной проверке отчетности. Дополнительные потребовались в связи с тем, что для субъектов малого и среднего предпринимательства со 2 квартала установлены пониженные ставки взносов.

С 1 апреля организации и ИП, внесенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства могут применять пониженные ставки. Но снижение касается только выплат физлицам, превышающим минимальный размер оплаты труда, определяемым по итогам каждого календарного месяца.

База для начисления страховых взносов Ставка взносов в ПФР, в пределах лимита Ставка взносов в ФСС Ставка взносов в ФОМС Выплаты в пользу физлиц, не превышающие МРОТ определяемые по итогам каждого календарного месяца 22 процента 2,9 процента 5,1 процента Выплаты в пользу физлиц, превышающие МРОТ определяемые по итогам каждого календарного месяца 10 процентов - 5 процентов