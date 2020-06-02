ФНС опубликовала новые контрольные соотношения по РСВ. Это из-за пониженных ставок для МСП

Федеральная налоговая служба письмом от 29.05.2020 № БС-4-11/8821@ направила по нижестоящим налоговым дополнительные контрольные соотношения для проверки расчета по страховым взносам.
Эти соотношения используются при камеральной проверке отчетности. Дополнительные потребовались в связи с тем, что для субъектов малого и среднего предпринимательства со 2 квартала установлены пониженные ставки взносов.
С 1 апреля организации и ИП, внесенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства могут применять пониженные ставки. Но снижение касается только выплат физлицам, превышающим минимальный размер оплаты труда, определяемым по итогам каждого календарного месяца.
|База для начисления страховых взносов
|Ставка взносов в ПФР, в пределах лимита
|Ставка взносов в ФСС
|Ставка взносов в ФОМС
|Выплаты в пользу физлиц, не превышающие МРОТ определяемые по итогам каждого календарного месяца
|22 процента
|2,9 процента
|5,1 процента
|Выплаты в пользу физлиц, превышающие МРОТ определяемые по итогам каждого календарного месяца
|10 процентов
|-
|5 процентов
Подробности про пониженные ставки в статье Приняты новые ставки взносов для малого и среднего бизнеса. Как их применять?