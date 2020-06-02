Длинные очереди в ПФР. Из тех, кому отказали в детских выплатах

В ПФР города Одинцово собралась огромная очередь из людей, кому отказали в пособиях на детей. И назначили личный визит.

Источник группа ВК: «Типичное Одинцово».

«В Одинцовском пенсионном фонде образовались огромные очереди за пособиями на детей.

Публикуем комментарий подписчика: "Стою в очереди на получение пособия на ребёнка. 2 раза из ПФР пришёл отказ, написали в течение 3 дней прийти в ПФР и вот пришёл: никакой соц. дистанции. Всех поздравляю с Днём Защиты детей!"

upd.: в очереди стоят люди, которым было отказано в пособиях и назначен личный визит в ПФР для принятия решения. Таких людей оказалось много».

И это все в рамках деклараций, что «личного участия не нужно, все оформят дистанционно».