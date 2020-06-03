В ТК пропишут временную удаленную работу. Проект уже в Думе

Действующее трудовое законодательство не содержит специальных норм, регулирующих временное или частичное выполнение работником своей работы вне стационарного рабочего места. Это исправят.

В Госдуму внесен законопроект № 966659-7 с поправками в статью 57 ТК.

Дело в том, что глава 49.1 ТК регулирует особенности труда дистанционных работников, которые постоянно работают дистанционно.

Временное или частичное выполнение работником своей работы в дистанционной форме не подпадает и под категорию надомной работы, не является переводом.

Таким образом, в законодательном регулировании нуждаются взаимоотношения работодателей с работниками, трудовая функция которых по общему правилу реализуется путем очного присутствия в помещении работодателя и которые осуществляют свою деятельность на основании общих норм о трудовом договоре, но по каким-либо причинам временно или частично выполняют работу в дистанционной форме.

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Законопроектом предлагается закрепить норму, прямо указывающую на то, что в трудовом договоре (приложении или соглашении к нему, которые являются неотъемлемой частью трудового договора) в качестве одного из дополнительных условий может предусматриваться возможность временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме.

Если такая возможность будет прописана в договоре, то должен быть определен ряд дополнительных условий. Такими условиями являются:

срок, в течение которого работник временно выполняет работу в дистанционной форме, или график, согласно которому работник частично выполняет работу в дистанционной форме;

условия выполнения работы в дистанционной форме, в том числе режим рабочего времени; способы и средства связи работника и работодателя;

порядок обеспечения работника средствами и предметами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей, или предоставления соответствующей компенсации;

порядок представления работником результатов выполненной работы и их приема работодателем.

Авторство проекта принадлежит Московской городской Думе.