До СНТ докопались налоговики с размерами зарплат. Как им ответить, чтобы не обидеть?

Налоговики продолжают рассылать требования. Теперь вот «докопались» до СНТ, спрашивают, почему зарплата у сотрудников ниже минимальной.

Вопрос прилетел в «Красный уголок бухгалтера». Цитируем:

«ИФНС прислала письмо о том, что зарплата, выплачиваемая в нашем СНТ меньше минимальной. Требуют ответить. Ответить прямо — "обидятся", а потом сами "обидят". Как ответить? Может кто сталкивался?»

А вот и само письмо:

А вот что посоветовали в комментариях:

«Нужно указать объективную причину в любом случае, например, неполная занятость сотрудников, при совместительстве и МРОТ определяется в соотношении с занимаемой ставкой».

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А кто-то советует так:

«Ну напишите им, мол нижайше просимо нас не наказывать, ибо мы некоммерческое предприятие, прибыли не имеем, а посему работнички у нас тут на полставки/четверть ставки работают. Штатное расписание прилагается».

Или еще вот такой совет:

«Расходы утверждаются общим собранием. Протокол собрания и приглашение налоговикам посетить следующее собрание с разъяснениями о необходимости повышения зарплаты. И потом им дословный протокол со всеми мыслями о них от членов СНТ».

А еще советуют почитать устав этого СНТ:

«Ознакомьтесь с уставом СНТ и узнайте в компетенции какого органа управления избрание председателя и установление ему р-ра з/пл. Далее, составьте протокол собрания уполномоченного органа, на котором избирается Председатель и укажите устанавливаемый р-р з/пл и ставку (например 1/2, 1/4 и т.п.). И в ответ налоговой к письму приложить копию этого протокола, объяснив ставку 1/2 отсутствием большого объема работы и т.п.».

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В общем, это массовая рассылка, говорит один из комментаторов:

«Похоже это массовая рассылка, у нас по некоторым тоже прилетели первые ласточки».