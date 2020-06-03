Текучка кадров играет злую шутку с получателями льготных кредитов

Правительство внедрило такую меру поддержки бизнеса, как льготное кредитование по ставке 2% с возможностью списания кредитной задолженности.

На кредиты смогут рассчитывать компании из отраслей, пострадавших от последствий COVID-19, а также социально ориентированные НКО. Помимо льготной ставки им будут доступны особые условия погашения.

Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами — всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.

Однако вопрос сохранения численности имеет свои нюансы, рассказывают наши читатели.

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Дело в том, что выдавая такие кредиты, банки черпают информацию из ФНС. На сайте ФНС для этих целей разработан специальный сервис.

Функционал этой цифровой платформы, в частности, обеспечивает контроль рисков снижения численности работников заемщика.

Численность сотрудников ФНС мониторит по данным формы СЗВ-М, которые поступают налоговикам из ПФР.

Однако в форме СЗВ-М отражаются все сотрудники, которые «засветились» в течение месяца, даже если на момент получения субсидии они уже не работают.

Например, у одного ИП сложилась такая ситуация.

Бизнесмен занимается грузоперевозками и имеет 3 сотрудников. Один из них в апреле уволился и на его место сразу же был принят другой работник.

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В итоге в СЗВ-М за апрель фигурируют 4 сотрудника.

Затем в мае еще 2 сотрудника увольняются и принимаются двое другие. В итоге в СЗВ-М за май фигурируют 5 сотрудников.

Фактически на 01.06.2020 рабочих мест три, сотрудников трое.

ИП решил оформить льготный кредит. Банк запросил информацию в ФНС, увидел, что сотрудников 4 (по данным СЗВ-М за апрель) и одобрил кредит из расчета такой численности. Бизнесмен просил учесть, что сотрудников только трое и выдать кредит поменьше, но банк на компромисс не идет — или берите кредит на 4 сотрудников, или отказывайтесь от него вообще.

Но когда речь зайдет о гашении кредита, и банк будет сравнивать численность, получится, что она снизилась до 3. Таким образом ИП «пролетает» мимо господдержки в части прощения кредитной задолженности.

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То есть бизнесмен не сможет рассчитывать на невозвратный кредит, потому что такие тонкости как текучка кадров при небольшой численности не очень продуманы.