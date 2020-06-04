Данные пропусков удалят, «Госуслуги» получат толчок, а мы все будем ценить простые радости и не суетиться

Мэр Москвы рассказал, что будет с данными граждан, которые они вводили для системы цифровых пропусков.

На вопрос «как могут быть использованы в дальнейшем системы социального мониторинга, цифровых пропусков, оперативного мониторинга эпидемиологической ситуации?», Собянин ответил:

«Наоборот, все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан».

Правда, как таковой «чрезвычайной ситуации» у нас формально не было. Был и есть «режим повышенной готовности».

Рассказал он и о развитии электронных сервисов:

«Но очевидно, что электронные сервисы и "Госуслуги", сервисы для работы на удаленке, образовательные порталы и другие аналогичные инструменты получат мощный толчок в развитии».

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Госуслуги да, висели знатно . Как и получение пропусков в первые дни.

Рассказал он и о государственной машине:

«Во многом неповоротливая машина госрегулирования станет более подвижной. Многие процессы пойдут быстрее».

Ага, особенно, когда люди идут в ПФР , потому что им отказали в получении выплат онлайн.

«И самое главное — отпадет всякая шелуха ненужной суеты. Мы больше будем ценить жизнь и простые человеческие радости».

Неясно, к чему вообще это было сказано. Наверное, к тому, что в маске спешить нельзя, нагрузка большая на сердце. А вот в чем тут радость?

По материалам «ТАСС».