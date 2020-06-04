Борис Титов призывает усилить борьбу с откатами госзаказчикам. Помогут карты коррупционных рисков

Госзаказчики нередко стремятся затягивать приемку выполненных работ и их оплату, добиваясь так называемых «откатов». Или же не платить вовсе, инициируя против исполнителей заказные уголовные дела. При этом товары, как правило, поставщику не возвращаются, а результаты работ и услуг используются.

Мер по пресечению подобного поведения заказчиков недостаточно, говорится в недавно представленном ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Общественный омбудсмен в сфере противодействия коррупции Дина Крылова отметила, что распространена практика оспаривания выполненных работ, несмотря на наличие акта госкомиссии и подтверждающих документов, а также фото- и видеоматериалов. Для обоснования используются недостоверные результаты судебных экспертиз, проводимых аффилированными организациями. Так, заказчик может под надуманным предлогом отстранить исполнителя (чаще всего в строительной сфере) от работ без оплаты того, что уже выполнено. Затем приглашается «свой» подрядчик, который, выполнив лишь завершающую часть, получает от заказчика полную оплату всего заказа.

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Она заявила, что коррупционные проявления в госзакупках можно типизировать, а затем и ослабить принятием нескольких общих мер.

У 11 крупнейших контрольно-надзорных органов есть так называемые карты коррупционных рисков, в которых перечислены типичные коррупционные проявления. Карты публичны, они вывешиваются на сайте ведомства. Их наличие облегчает обжалование незаконных действий должностных лиц ввиду предусмотренных самим ведомством мер реагирования, а также снимает необходимость доказывания коррупционности действий, т.к. соответствующий перечень определен самим ведомством.

Еще в 2017 году карта коррупционных рисков должна была появиться у МВД, однако ведомство всячески уклоняется от ее имплементации. Между тем, если в ней в качестве коррупционных действий будет указано возбуждение уголовных дел против исполнителя госзаказа при наличии актов приемки результатов, это значительно облегчит их обжалование.

Также должны быть введены карты коррупционных рисков заказчиков госзакупок, считает общественный омбудсмен. Курирующими их ведомствами могут стать ФАС (на этапе торгов) и органы прокуратуры (на этапе приемки и оплаты исполненного госзаказа).