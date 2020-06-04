Приставы будут контролировать коллекторов от банков и микрокредитных организаций. Минюст готовит поправки

Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому деятельность взыскателей долгов с «физиков» передадут под контроль приставов.
Однако взыскание долгов организациями ЖКХ и ломбардами сюда не будут отнесены.
«К новым полномочиям ФССП России предлагается отнести ведение перечня организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц в качестве дополнительного вида деятельности, установление ограничений отдельных способов взаимодействия с должниками (информация об ограничениях будет отражена в госреестре и перечне организаций соответственно). Такие ограничения могут устанавливаться на один или несколько способов взаимодействия с должниками на срок до 60 дней», — сообщили в Минюсте.
Согласно законопроекту, для взаимодействия с должниками и иными лицами при возврате долгов (в ходе личных встреч, телефонных переговоров, текстовых, голосовых и иных сообщений) кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны:
- обладать соответствующими оборудованием и программным обеспечением,
- осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности,
- обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.
По материалам «ТАСС».