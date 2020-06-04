Субсидии на выплату зарплат получили почти 1 млн субъектов МСП

Почти 1 млн предпринимателей получили субсидии на выплату зарплат сотрудникам, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Федеральной налоговой службы по итогам встречи замруководителя ведомства Светланы Бондарчук с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

«В течение мая территориальные подразделения ФНС приняли 1,215 млн заявлений на предоставление субсидий за апрель. Так, 956 тыс. заявителей признаны соответствующими всем критериям, субсидии им уже перечислены — 41 млрд рублей в расчете на 3,41 млн сотрудников», — сказали в пресс-службе.

С 1 по 3 июня в налоговую службу поступило уже 508 тыс. заявлений на перечисление субсидии за май, они охватывают 2,3 млн работающих, уточнили в ведомстве.

С выдачей субсидий не все так хорошо, как рассказывают в ФНС. Но бизнес-омбусмен все равно похвалил налоговиков: