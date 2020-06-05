Хотят увеличить возраст детей для определения права родителей на отпуск вне графика

Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа внесло в Госдуму законопроект № 967957-7 с поправкой в статью 262.2 ТК.

Напомним, эта статья регулирует очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей.

Сейчас многодетные родители имеют право на отпуск в любое удобное время, если дети не достигли 12 лет.

По новой норме, которую внесли региональные депутаты, это возраст повышается до 14 лет. Причем речь идет о младшем ребенке.

Как детский возраст не ограничивается двенадцатью годами, так и обязанность родителей по содержанию детей (в том числе по обеспечению потребности в отдыхе) не прекращается по достижении детьми 12-летнего возраста, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается скорректировать порядок очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставив приоритет работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, до достижения младшим из детей 14 лет.