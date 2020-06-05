В чате «Клерка» поделились проблемой с субсидией. А вы уже есть в чате?

Мы не так давно рассказывали, что у «Клерка» появился чат в Яндекс.Мессенджере. А еще канал.

В чате поделились историей с субсидией для пострадавших отраслей:

«Доброе утро! Все наши клиенты, кто относится к группе пострадавших, получили субсидии. Проблема была одна. Мы не смогли отправить заявления через „уполномоченную бухгалтерию“. В ИФНС был какой-то сбой. Пришлось везти в налоговую. Сейчас готовим документы на субсидии за май».

О проблемах с выплатами писали у нас на форуме. И в «Красном уголке бухгалтера». Где-то висит отказ, но деньги выплатили. А где-то, наоборот, отказа нет, и денег нет.

Вообще, как рассказывал глава ФНС Даниил Егоров в недавнем интервью Владимиру Познеру, этот сервис создали буквально за неделю. Поэтому, немудрено, что он периодически сбоит. Хорошо вообще, что работает.