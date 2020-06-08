Пособие домохозяйкам: за и против

На минувшей неделе в Госдуму был внесен законопроект о пособия для неработающих женщин и мужчин, занимающихся домашним хозяйством.

Если доход семьи менее 2-ух прожиточных минимумов, то домохозяйка/домохозяин будет получать пособие в размере МРОТ.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

Такая инициатива вызвала как отрицательную, так и положительную реакцию граждан.

Одни рады помощи от государства, другие негодуют — почему выплаты только неработающим.

Добавим, что на этот проект уже дано отрицательное заключение Правительства.

Мы решили провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.