Пособие домохозяйкам: за и против

На минувшей неделе в Госдуму был внесен законопроект о пособия для неработающих женщин и мужчин, занимающихся домашним хозяйством.
Если доход семьи менее 2-ух прожиточных минимумов, то домохозяйка/домохозяин будет получать пособие в размере МРОТ.
Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.
Такая инициатива вызвала как отрицательную, так и положительную реакцию граждан.
Одни рады помощи от государства, другие негодуют — почему выплаты только неработающим.
Добавим, что на этот проект уже дано отрицательное заключение Правительства.
Мы решили провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.