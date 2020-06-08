Как использовать налоговый бонус для самозанятых: разъяснения ФНС

Всем самозанятым (плательщикам НПД) предоставлен дополнительный налоговый капитал (бонус) в размере одного МРОТ (12 130 рублей).

Он действует до конца 2020 года и предназначен исключительно для уплаты налога на профессиональный доход (в том числе задолженности и пени по нему), начиная с июля.

Дополнительный налоговый бонус предоставляется всем зарегистрированным самозанятым, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году. Он суммируется с неиспользованным налоговым бонусом, полученным при регистрации.

Сумму налогового бонуса нельзя вывести на банковскую карту или использовать в других целях, в том числе для оплаты других налогов, например, за квартиру или транспорт, уточняет ФНС.

Суммарный налоговый бонус в 2020 году уменьшает в полном объеме сумму начисленного налога, задолженности и пени до его полного использования.

ФНС обращает внимание, что налог за май, начисленный в июне, уплачивается по старой схеме с уменьшением ставки за счет налогового бонуса, полученного при регистрации и неизрасходованного.