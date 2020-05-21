Срочно в номер! Дума приняла закон о 12 130 руб. для самозанятых

11 мая Президент озвучил ряд мер, направленных на поддержку самозанятых граждан.

Таких мер две. О них я писал ранее:

Напомню, речь идет о возврате прошлогодних налогов и предоставлении так называемого налогового капитала в размере МРОТ для уплаты налога в 2020 году.

Некоторые подробности реализации этих мер 19 мая озвучил глава налоговой службы Даниил Егоров.

Он доложил Президенту, как выполняются его поручения по господдержке этой категории бизнесменов.

20 мая поправка в закон о самозанятых в части предоставления озвученного Владимиром Путиным налогового капитала была внесена в Госдуму в виде поправок ко второму чтению в законопроект № 953580-7.

21 мая, буквально только что, этот законопроект принят Госдумой во втором чтении.

Завтра состоится третье чтение, а затем закон одобрит Совет Федерации и подпишет Президен.

1. Каждому самозанятому — по 12 130

На помощь в размере 12 130 рублей смогут рассчитывать более 670 тысяч человек. Именно столько плательщиков НПД сейчас зарегистрировано в России.

ФНС уже подготовила информационную систему, которая в приложении «Мой налог» выложит данные об этой сумме.

Самостоятельно самозанятым в этом плане ничего делать не придётся — налог будет оплачиваться за счёт федерального бюджета, то есть они свои деньги тратить не будут.

Все должно заработать к 1 июня.

При этом Егоров напомнил о существующем сейчас налоговом вычете для самозанятых, который еще называют бонусом, в размере 10 000 руб. С его помощью гасится только часть налога.

За счет нового вычета в размере 12 130 руб. налог будет гаситься полностью.

Как «подружат» между собой эти два вычета, описано в принятом сегодня законопроекте.

В поправках говорится, что часть неиспользованного старого 10-тысячного вычета будет присоединена к новому вычету в 12 130 руб. и этот общий суммированный вычет без ограничений (то есть полностью) будет уменьшать налог, начисленный с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

Если у самозанятого есть налоговый долг за этот год до 1 июля, то вычет сначала будет направлен на погашение этой недоимки, а потом уже пойдет на гашение текущего налога.

Остаток этого нового (суммированного) налогового вычета, не использованного в 2020 году, подлежит применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем остатка налогового вычета на 1 июня 2020 года.

Для тех, кт о станет самозанятым после 1 июня 2020 года, остаток налогового вычета, не использованного в 2020 году, подлежит применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем 10 000 рублей.

2. Возврат налогов

Еще одна мера поддержки самозанятых — возврат всех налогов, которые были уплачены ими в 2019 году.

Здесь было найдено решение, которое не предполагает участие человека, отметил Егоров.

То есть налоговики всё сделают сами.

Людям на карточки будут переведены деньги в виде субсидии, равной сумме налогов, уплаченных за 2019 год.

При этом ФНС убедительно просит налогоплательщиков — привязать банковские карточки к приложению «Мой налог», для того чтобы быстро и легко пришла субсидия.

Добавлю, некоторые высказывали сомнения по поводу реального возврата налога. Люди предполагали, что власти разрешат самозанятым тратить прошлогодний налог на уплату будущих налогов.

Но, если верить Егорову, будет именно возврат, как говорится, живыми деньгами.

Напомню, раздать предстоит более 1 млрд. рублей.

Поправки в закон относительно возврата НПД, как было сегодня озвучено на заседании Госдумы, будут включены ко второму чтению в другой законопроект с поправками в НК № 959325-7. В первом чтении он был принят сегодня. На данный момент поправки к нему (где должна быть норма о возврате налога самозанятым) пока не опубликованы.

По информации, озвученной на сегодняшнем заседании Госдумы, эти поправки будут внесены сегодня вечером, а уже завтра рассмотрены во втором чтении.

Буду держать вас в курсе событий.