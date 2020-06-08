«Возмещение НДС». Законная услуга или запрещенное выражение?

Наверное, из-за того, что налоговики так запугали бизнес, фразу «возмещение НДС» понимающие люди читают не как законную услугу, а как нечто совсем незаконное.

Так, в «Красном уголке бухгалтера» недавно поделились вот этим:

«Сегодня встретила машину на дороге. Не думала, что данные услуги ещё существуют. Но судя по тому, что на BMW хватило, наверное ещё и спросом пользуются».

А фото выше.

Комментарии оказались самые разные:

«Уж не знаю, кто такие отчаянные, кто этим пользуется».

Или еще некоторых повеселила отдельная фраза «а также прочий бухучет».

Кто-то сразу видит что-то плохое:

«Очень открыто "работает". Другие постеснялись бы или поостереглись».

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А кто-то вообще решил что это «привет из прошлого»:

«Это машина времени наверное. Телепортировалась из прошлого».

А вот тут стараются всех убедить, что ничего плохого, возможно, тут нет:

«Да это же всего лишь реклама, исполнитель и обязательства не на нем, плюс там написано на возмездной основе — может он помогает сделать эту работу за тебя в рамках НК».

Другой комментатор возражает:

«Может и помогает в рамках НК, но между строк читается: "оптимизирую за процент"».

Правда, возразили и на это:

«Ну каждый видит то, что ему хочется видеть».

Вот еще мнение:

«Ага, особенно, кто пишет "прочий бухучет" точно по НК! Строго!».

А завершим следующим комментарием:

«Позитивный вариант: просто предлагают услуги технического экспорта/импорта — кстати, многие малыши периодически пользуются, считая, что самим ух как сложно».

Кстати говоря, возмещать НДС с реальной сделки никто не запрещал. Правда, проверять будут вплоть до «справки с бассейна».