Принят закон с поправками во вторую часть НК

Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей освобождается от исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов за второй квартал 2020 года.

Соответствующий закон подписал сегодня Владимир Путин.

Законом также уменьшается размер фиксированных взносов на 2020 год для ИП из пострадавших отраслей.

Кроме того, Федеральным законом освобождаются от налогообложения такие доходы физических лиц, как доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательств по уплате задолженности по кредиту и (или) начисленным процентам, доходы в виде материальной выгоды по заключённым налогоплательщиками кредитным договорам, а также доходы в виде выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий распространения новой коронавирусной инфекции.