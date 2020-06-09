Клерк.Ру

Роспотребнадзор дает советы по микрозаймам. Хотя лучше их вообще не брать

Роспотребнадзор у себя на сайте выложил рекомендации для населения по получению микрозаймов. 

Вкратце приведем их здесь:

  • Проверяйте МФО на наличие в специальном реестре.
  • Избегайте "быстрых займов". Возьмите паузу, чтобы внимательно прочитать договор.
  • Трезво оцените ваши возможности по возврату займа. Внимательно читайте условия о процентах и полной стоимости кредита.
  • Не нужно брать кредит с надеждой "перезанять" в будущем. В будущем его могут не дать.
  • Не берите микрозайм под залог имущества. Особенно — под залог недвижимости.
  • Избегайте дополнительных услуг по договору займа: страховых, юридических, медицинских, иных.
  • Не подписывайте документы об ознакомлении с тарифами и условиями, если вы с ними не ознакомились.
  • Если микрозайм взят после 1.01.2020, то общая сумма долга со всеми платежами, процентами, пенями, штрафами и допуслугами не может превышать сумму займа более, чем в 1,5 раза.
  • С 1.01.2020 финансовые споры можно решать при посредничестве финансового омбудсмена.

Советы, конечно, хорошие. Вот только куда наше закредитованное население еще пойдет? 

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