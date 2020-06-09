Роспотребнадзор дает советы по микрозаймам. Хотя лучше их вообще не брать

Валдай, Селигер, Карелия - несколько семей, палатки, рыболовные снасти, надувные лодки...У тех, н...
У меня постоянный вопрос - у нас депутаты считают, что у всех работающих есть домработница что ли...
Просто кто-то воспользовался ситуацией, в которой у россиян не осталось выбора где отдыхать, вот ...
Для мотика лучше полную экипировку, а то можно всё мясо оставить на асфальте. А это уже жарко....
Я даже постил в какой-то теме, а сейчас не гуглится. Она на своем фейсе или инсте вывешивала...По...
Российские туристы могут открыть для себя и другие направления. Тот же Узбекистан, который комфор...
чтобы не отравиться, не ешьте сомнительную еду - еще один совет от роспотребнадзора...
отличное решение! это точно поспособствует развитию туризма в стране! *сарказм* на самом деле же ...
Найдите, пожалуйста, очень любопытно.
Лучше мотик.)) Никогда не увлекался, но тут проникся - и шлем, и перчатки......
Сбережения тают: прожираем всё.
В том году ликвидировал за 2 месяца старинную свою фирму, которая была с 1992 года. Надоело всё! ...
Стесняюсь спросить... А так называемая "конструктивная оппозиция", к коей нынешняя власть относит...
Надо носить х/б перчатки - удобно и элегантно.
Как правило. Иначе, в чем смысл сидения дома?Хотя, есть такие дамочки, которые дитенка в детсад и...
Медианная зарплата по стране в 2019г. 35 000 руб. В 2020г. вряд ли выше. При вычете 15 000 руб., ...
Насколько поняла из ФЗ, что прощение кредита не включается в прибыль/усн даже если пострадавший о...
Три - это не рекорд. Вот если бы было более 10, тогда - да. А так, это обычное дело! Так, сказать...
Как будто у всех домохозяек дети выросли здоровыми, воспитанными и самостоятельными....
С Навкой до болезни шикарная фотография в нете была, не могу найти... Дизайнерский головной убор ...
Скупают за наличные. Приезжают на Газели прямо к подъезду, достают весы электронные (модничают), ...
Обрабатываются заготовки на фрезерном станке, вносятся платежи в погашение ипотеки. Видите-ли, ру...
Покупать не запрещено, продавать и платить потом 13% - тоже 😀...
Легко доказывается обратное.Взносы не платили, на работу не ходили...Потом в армии бедный команди...
Должен же быть хоть захудалый кокошник ))
К бабулям старше 65 придут домой с ящиком. Для голосования....
Полный капец!!! С какой стати? Взносы не платили, на работу не ходили... Работали "на семью". Ост...
Мне понравилось определение "блатной олигархат" )
Т.е. покупать б/у авто и перепродавать их на авито(например) нельзя?...
Простоволосы - это вообще не прилично даже. ))
И только простолюдины в партянках и онучах и простоволосы.......
Давно так не веселилась(((
"Платят пособие только за рабочие дни, выходные не считаются?" Ответ в нынешних реалиях...
Ой, да точно! Когда только все это ввели, мы на со знакомыми девушками обсуждали классические обр...