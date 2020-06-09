Роспотребнадзор дает советы по микрозаймам. Хотя лучше их вообще не брать

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Чалдон Медианная зарплата по стране в 2019г. 35 000 руб. В 2020г. вряд ли выше. При вычете 15 000 руб., ... Налоговый вычет по НДФЛ в размере прожиточного минимума: народная инициатива

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ElenkaT Полный капец!!! С какой стати? Взносы не платили, на работу не ходили... Работали "на семью". Ост... Права домохозяек на пенсионный стаж и пособие