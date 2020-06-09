Клерк.Ру

Новые виды мошенничества во время пандемии. Роспотребнадзор предупреждает

Какие виды финансового мошенничества появились в связи с пандемией? Отвечает Роспотребнадзор.

Информация с официального канала «Стопкоронавирус.рф».

  • Мошенники пользуются тревожностью и страхами и в условиях пандемии предлагают по предоплате «уникальные» товары: особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и т. п.

Интересно, а вот это туда же относится?

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  • Также используется уникальность возникшей ситуации: мошенники предлагают оплатить якобы выписанный штраф, настаивают на обязательном проведении платного анализа или оформлении особого пропуска на передвижение, предлагают услуги по поиску работы.
  • Мошенники используют эпидемию как повод, чтобы попасть в квартиру, представляясь врачами, социальными работниками, сотрудниками компаний, проводящих санобработку помещений и т. п.
  • Доверчивым и неопытным интернет-пользователям предлагают перейти по опасным ссылкам или ввести свои личные данные.

пфр

Вчера об этом на «Клерке» уже писали: ПФР предупреждал о мошенничестве.

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