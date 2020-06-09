Новые виды мошенничества во время пандемии. Роспотребнадзор предупреждает

У меня лично нет ковров и паласов на полу. Не люблю этого....
А он у Вас хорошо на ковры и паласы заскакивает?А в углы залезает?Я у дочери насмотрелся, как это...
Думаю, что мои дети, если захотят, то сами возьмут почитают. Это я говорю применительно к маленьк...
Ну да и Бог с ней)) Тут тогда вопрос твоей личной толерантности...Но вот та дама, например, у кот...
То есть женщины сами выбирают путь и работать по найму, и вечером, после наемной работы, работать...
А, это как вообще? Как умеет, так живет. От всей души ))
Я сейчас Аксакова читаю. "Записки ружейного охотника". В издании 1966 года, то есть без "ятей" и ...
если переживаете, то пережуйте свою фразу:"ибо певичка это КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ" - хто такая эта п...
Я убираюсь дома, только потому что противно если грязно. Любви к уборке и стирке руками я категор...
"пусть женщина сделает..."Вообще-то женщины сами выбирают свой путь. Кто карьеру, кто дом, кто пы...
Мало читают сами, а скорее всего им не читают хороших книжек в детстве и не беседуют с детьми. Эт...
ну ну , из новой то конституции говорят что уже убрали поправочку то о запрете иностранного граж...
Правильно, у данного слова лишь 2 значения. Ассоциация с гвоздем у меня произошла рефлекторно. Чт...
ой,какие понты... "БухгалтерЫ",а не "Бухгалтера",на минуточку...
Я много чего сам могу. Борщ каждый день варить не обязательно. Да и квартиру, в которой 16 лап то...
Согласна. Закрыть автоматически и проверить по ОСВ обороты нарастающим итогом....
вряд ли это так... Думаю,причина в том,что люди мало читают хороших авторов с хорошим русским язы...
ох уж это мне совпадение дат с обнулением...
А что не так с красотами Дагестана? У меня есть желание ими любоваться....
Язык не застывшее нечто в словарях, он живой и меняющийся. Следуйте за языком и не раздражайтесь ...
Про скотину:Когда кобель йоркширского терьера проживает 15 лет, что, как минимум, в 1,5 раза прев...
И чего вам не нравится? Нормальный пылесос, не операционная, конечно, так оно и не надо. По мне п...
Вспоминаю как делал знакомому годовой отчет производственного кооператива за 1990 год. Он предста...
Конечно, это мои проблемы, что меня раздражает повальная безграмотность... Я выше привел ссылку п...
Вы про путь "пусть женщина сделает все за меня, я для любви, а она - для работы"? Многие мечтали ...
По вашей ссылке у этого слова два значения: 1. "ударяя по какому-нибудь предмету, заставить его в...
Главное для толкового бухгалтера не проводки, а понимание, как движение ресурсов влияет на итог д...
Вот армия мальчиков и контролирует.....Там все проявляется, все огрехи или достижения.И огрехов т...
А, чего тут перепроверять? Выражение "вбить документы" очень даже имеет место быть. Носители язык...
Неоспоримо))Но мы тут про тех, кто выбрал другой жизненный путь......
"Скотины" у нас тоже много)) И кормить её тоже надо))Вот про катающиеся пылесосы не надо, ладно? ...
А... В этом смысле, тогда, конечно! ))
Если человек говорит безграмотно, почему бы и не сделать ему замечание? Умный - перепроверит меня...