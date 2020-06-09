Страхование гражданской ответственности членов совета директоров АО освободят от НДФЛ

В Госдуму внесен законопроект № 969592-7 с поправками в ст. 213 НК, которая регулирует особенности определения налоговой базы по договорам страхования.

Проект предусматривает исключение из налоговой базы по НДФЛ сумм страховых взносов вносимых акционерными обществами за членов советов директоров по договорам добровольного страхования их гражданской ответственности.

Дело в том, что законом предусмотрена ответственность членов совета директоров АО перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).

Требования обязательного страхования ответственности лиц, занимающих руководящие должности в органах управления организации, действующее законодательство не содержит. Вместе с тем добровольное страхование такой ответственности позволяет обеспечить интересы как лиц, занимающих руководящие должности в органах управления организации, так и интересы самой организации, отмечается в пояснительной записке к проекту.