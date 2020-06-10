Налоговики просят дать пояснения по сотрудникам. Ежеквартально

И снова странные требования налоговиков. Как началось постепенное снятие ограничений, так они и активизировались.
Вопрос из «Красного уголка бухгалтера»:
«Со 2 июня налоговая закидала требованиями о представлении пояснений. Занижена база по страховым взносам, анализируют каждого сотрудника по СНИЛС каждый месяц. Люди были на больничном, в административных, просто оформлены не на полную ставку. Неужели мы теперь каждый квартал будем каждого сотрудника пояснять, где он был? У меня более 20 ИП и по каждому почти такое требование пришло. У кого-то есть ещё такой коллапс?».Комментаторы поддержали:
«Реально каждый квартал шлют, приходится все пояснять с табелями и расчетными ведомостями. По телефону сотрудник ФНС сказал, что практически вся Россия на неполный рабочий день перешла».Или вот так:
«У меня тоже 4 требования за последнюю неделю. Написала пояснения, что у некоторых сотрудников неполная ставка и приложила штатное расписание (но это по желанию)».Кто-то предлагает табеля не присылать:
«А зачем переводили? Тогда так и пишите пояснительную: в связи с пандемией, пропускным режимом, запретом работать определенным ОКВЭД, перевели на неполный рабочий день... дабы не увольнять... молодцы же! Сами же распорядились! Табеля бы не кидала, просто поясниловку одну на всех.. А чего они ожидали? Прям смешно теперь...».У кого-то видно, что над требованием кто-то потрудился:
«Нам начали присылать такие требования. Из 500 человек не поленились повыбирать 11 человек. Если учесть что разбег заработной платы у нас от 500 до 20 тысяч рублей, то выбрать 11 человек с зарплатой около 5 тысяч — это труд».Кто-то тоже поделился проблемой:
«И мне пришло, сегодня. В требовании пишут, что проверяют 1 квартал 2020 года, ниже по тексту перечень сотрудников с з/пл ниже МРОТ по расчету за 2019 год, протокол расчета КС прикладывают за 1 квартал 2020 г. Сижу, думаю, про какой период им пояснения давать...».Ну, тут сразу ответили:
«Первый квартал. Сроки камералки за пошлый год вышли».В общем, кто-то просто отписываются, кто-то дают подробные пояснения. Как будто людям, возвращающимся в офисы, больше совсем нечем заняться.