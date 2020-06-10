Отпускные надо выплатить за 3 дня до начала отпуска. Даже во время пандемии

Если ли какие-то послабления для работодателей в части срока выплаты отпускных в период пандемии коронавируса? Такой вопрос работодатели задают Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Например, описана следующая ситуация, когда сотрудник в срочном порядке оформляет отпуск:

К работнику приезжает родственник из Москвы 10 июня 2020. 9 июня работник пишет заявление об очередном отпуске с 11 июня. 3-дневный срок по отпускным соблюсти не получается.

Роструд разъясняет, что оплата отпуска работнику должна быть произведена не позднее, чем за три дня до начала отпуска и период нерабочих дней этот порядок не меняет.

Между тем некоторое компромиссное решение этого вопроса Роструд все же предлагает. В ведомстве отметили, что при необходимости работнику может быть предоставлен трехдневный отпуск без сохранения заработной платы.