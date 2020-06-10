Новый налог «НДС за работников». Сбоит ЛК или новый способ пополнять бюджет?

Личный кабинет предпринимателя на сайте налоговой очень удобен. Но иногда он сбоит. Иначе как объяснить то, о чем пойдет речь ниже?

Этим поделились в «Красном уголке бухгалтера»:

«Это просто нечто новое. В Личном кабинете индивидуального предпринимателя появился новый налог, которого нет в налоговом кодексе. Более того, появилась задолженность по нему»

И вот такой скрин:

Неплохая такая сумма. Интересно, а «НДС за работников» нужно когда платить?

Комментаторы поделились тоже:

«Ну, у меня несколько раз ЛК ИП тоже сбоил: после 7 или 8 лет на УСН 6% почему-то стало показывать, что я на ОСНО. Потом всё на свои места встало. Но вот о таком глюке первый раз слышу».

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На что топикстартер ответил:

«Мне в нашем городском форуме, который почитывают наши налоговики привели пример, как одному предпринимателю на УСН вдруг появилась переплата по НДФЛ в сумме 28 т.р. при полном отсутствии наёмных работников. Я ей посоветовал срочно подавать на получение денег из бюджета».

А на возражение, что они ничего не дадут, ответил:

«Есть переплата, верните. Если это ошибка налоговиков, то пусть оплачивают».

Ну а завершим вот таким вот предложением одного из подписчиков:

«Платите и не спрашивайте. Бюджет потратили на борьбу с „вирусом“, нужно наполнять».

Не согласимся. Есть сомнения в законности требования — нужно оспаривать!