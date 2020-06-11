НДС для IT-компаний могут отменить

НДС может быть обнулен для компаний, программное обеспечение которых входит в реестр отечественного софта. Эту и другие меры поддержки IT-отрасли обсуждают в правительстве.

Перечень мер еще обсуждается и может быть изменен, сообщили «Ведомостям» источники в правительстве.

ключить дополнительные меры поддержки отрасли в план и провести в этой сфере налоговый маневр Владимир Путин поручил на совещании с представителями правительства и участниками рынка.