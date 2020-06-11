НДС для IT-компаний могут отменить

НДС может быть обнулен для компаний, программное обеспечение которых входит в реестр отечественного софта. Эту и другие меры поддержки IT-отрасли обсуждают в правительстве.
Перечень мер еще обсуждается и может быть изменен, сообщили «Ведомостям» источники в правительстве.
ключить дополнительные меры поддержки отрасли в план и провести в этой сфере налоговый маневр Владимир Путин поручил на совещании с представителями правительства и участниками рынка.
Среди других возможных мер по поддержке IT-индустрии снижение верхней планки налога на прибыль для высокотехнологичных компаний с 20 до 12% (регионы могут получить возможность уменьшать его еще на 2% собственным решением), перечисляют собеседники «Ведомостей». По их словам, речь идет и о бессрочном продлении льготного режима уплаты страховых взносов (сейчас для IT-компаний их ставка составляет 14%).
Снижение НДС для компаний, которые занимаются разработкой отечественного ПО, приведет к выпадению из бюджета нескольких миллиардов рублей, поэтому финансовый блок может его не одобрить.