Как бухгалтеры ставят задачи и контролируют их исполнение. И нужно ли это вообще

Вопрос эффективной постановки задач и контроля их исполнения, пожалуй, актуален в любой компании. Даже состоящей из трех человек. А как это устроено у бухгалтеров?

Вопрос из «Красного уголка бухгалтера»:

«Подскажите, как выстроен процесс постановки задач главбухом и его замом бухгалтерам на участках в ваших отделах? Какое-то ПО, таблицы на гуглдокс, почта, сообщения в мессенджерах или устно? Как отслеживаете сроки, факт выполнения и результат работы на качество?»

Там советовали и простой блокнот (или общую тетрадь), и CRM, и просто эксель. Самый суровый предложил все держать в голове, но это, пожалуй, чересчур.

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А вот что пишут комментаторы:

«Все давным давно распределено по участкам. Если что сделать надо, коммуникаторы в помощь. Проверяется так же, когда вспомнится. Но. если бухгалтерия большая, а большая, это от 30-40 чел., надо прогу заводить».

Еще кто-то недоумевает:

«Интересный вопрос, никогда не задумывалась над этим. Бухгалтерия это машина, вот интересно, мотор тоже задумывается над тем как работает каждая шайбочка, винтик или тормозные колодки?».

Пожалуй, какой-то бизнес-процесс по плстановке и контролю выполнения задач все-таки должен быть. За всем уследить «из головы», наверное, проблематично.

Кто-то действует «по старинке»:

«Я на почту отправляла указания со сроком исполнения. Почта корпоративная».

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Хотя почтовый клиент тоже можно на контроль исполнения настроить. Там вообще много возможностей.

Вариант предыдущего совета:

«У нас более 30 человек в бухгалтерии. Плюс в разных регионах. Разбито все на участки. На каждом есть руководитель. Все занимаются определенными задачами. Главный бухгалтер назначает совещания в скайп-бизнес(мы пока удаленно работаем) с замами, ставит какие-то новые, дополнительные задачи. Затем замы доносят до подчиненных либо через почту, либо также совещанием. В основном по почте идут какие-то задания».

Кто-то советует разные варианты CRM:

«Любой сервис-деск или любой таск-менеджер. Очень удобно. Trello, Jira,битрикс 24 на худой конец».

Еще есть «Планфикс», кстати. Много чего можно в нем настроить, даже выставление счетов, к примеру.

Еще рекомендуют tracker.yandex.ru.

А подытожим вот этим:

«Читаю все это, и вспоминаю, что есть огромные бухгалтерии, где некоторых и не знаешь, с кем работаешь. И так всем глубоко плевать на сам результат работы, потому что ты его не видишь и получаешь ЗП, оговоренную в ШР. Да, тут не знаешь, что лучше, одни люли в одни руки, или многоступенчатый пофигизм?».

Где-то заплакал эффективный менеджер-оптимизатор работы отдела.