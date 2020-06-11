Как бухгалтеры ставят задачи и контролируют их исполнение. И нужно ли это вообще

Вопрос эффективной постановки задач и контроля их исполнения, пожалуй, актуален в любой компании. Даже состоящей из трех человек. А как это устроено у бухгалтеров?
Вопрос из «Красного уголка бухгалтера»:
«Подскажите, как выстроен процесс постановки задач главбухом и его замом бухгалтерам на участках в ваших отделах? Какое-то ПО, таблицы на гуглдокс, почта, сообщения в мессенджерах или устно? Как отслеживаете сроки, факт выполнения и результат работы на качество?»Недавно на «Клерке» была публикация о том, где бухгалтеру отслеживать и структурировать задачи.
Там советовали и простой блокнот (или общую тетрадь), и CRM, и просто эксель. Самый суровый предложил все держать в голове, но это, пожалуй, чересчур.
А вот что пишут комментаторы:
«Все давным давно распределено по участкам. Если что сделать надо, коммуникаторы в помощь. Проверяется так же, когда вспомнится. Но. если бухгалтерия большая, а большая, это от 30-40 чел., надо прогу заводить».Еще кто-то недоумевает:
«Интересный вопрос, никогда не задумывалась над этим. Бухгалтерия это машина, вот интересно, мотор тоже задумывается над тем как работает каждая шайбочка, винтик или тормозные колодки?».Пожалуй, какой-то бизнес-процесс по плстановке и контролю выполнения задач все-таки должен быть. За всем уследить «из головы», наверное, проблематично.
Кто-то действует «по старинке»:
«Я на почту отправляла указания со сроком исполнения. Почта корпоративная».Хотя почтовый клиент тоже можно на контроль исполнения настроить. Там вообще много возможностей.
Вариант предыдущего совета:
«У нас более 30 человек в бухгалтерии. Плюс в разных регионах. Разбито все на участки. На каждом есть руководитель. Все занимаются определенными задачами. Главный бухгалтер назначает совещания в скайп-бизнес(мы пока удаленно работаем) с замами, ставит какие-то новые, дополнительные задачи. Затем замы доносят до подчиненных либо через почту, либо также совещанием. В основном по почте идут какие-то задания».Кто-то советует разные варианты CRM:
«Любой сервис-деск или любой таск-менеджер. Очень удобно. Trello, Jira,битрикс 24 на худой конец».Еще есть «Планфикс», кстати. Много чего можно в нем настроить, даже выставление счетов, к примеру.
Еще рекомендуют tracker.yandex.ru.
А подытожим вот этим:
«Читаю все это, и вспоминаю, что есть огромные бухгалтерии, где некоторых и не знаешь, с кем работаешь. И так всем глубоко плевать на сам результат работы, потому что ты его не видишь и получаешь ЗП, оговоренную в ШР. Да, тут не знаешь, что лучше, одни люли в одни руки, или многоступенчатый пофигизм?».Где-то заплакал эффективный менеджер-оптимизатор работы отдела.