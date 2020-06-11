Банки предложили ЦБ блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сводный документ предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ. Представитель группы «Тинькофф» подтвердил, что она выступила с такой инициативой.

По действующему законодательству банк должен возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают исключить эту норму из закона «О национальной платежной системе».

ВТБ, Почта Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и МКБ поддерживают эти предложения, сообщили РБК их представители. Если клиент не вышел на связь за два дня, сохраняется высокий риск того, что операция была совершена злоумышленником. По действующему сейчас закону, банк обязан провести операцию, даже если он на 100% уверен, что она мошенническая.

Также из закона следует исключить норму о возобновлении операции после связи с клиентом, так как мошенник может прикинуться клиентом, предварительно разузнав у него нужные данные, позвонить в банк и попытаться разблокировать операции.