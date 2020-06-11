Взносы 15% только для пострадавших отраслей. По крайней мере, в этом уверены некоторые налоговики

Очень часто люди жалуются на то, что есть проблемы с субсидиями для бизнеса. То не выплатили, то отказали, то еще что-нибудь. И вот новый случай, но с пониженными тарифами на страховые взносы.

Вопрос от подписчицы в «Красном уголке бухгалтера».

«Сегодня звонила на горячую линию ФНС, получила ответ, что пониженные тарифы страховых взносов 15% могут применять только предприятия из пострадавших отраслей. Разве в 209-ФЗ об этом упоминается? Там же для всех, включённых в реестр МСП. Сотрудница меня горячо уверяла, что пониженные взносы только для "пострадавших МСП"».

А вот что пишут комменаторы:

«Для всех МСБ! Это норма закона».

Вообще-то, так и есть. На «Клерке» об этом писали.

Неплохой совет:

«Читайте законы, не звоните в налоговую! Они за свои слова штрафы не платят...».

Кто-то немного уточнил:

«15% — для всех МСБ насовсем, 0% — для пострадавших во 2 квартале».

Возможно, дело было так:

«Они наверное перепутали со взносами 0% за апрель-июнь».

А подытожим вот этим:

«Последнее место, где нужно консультироваться про налоги — это налоговая инспекция».

Собственно, доля правды в этом есть.