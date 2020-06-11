Маски и перчатки нужно носить по всей стране. И антисептик. Так сказала глава Роспотребнадзора

По всей стране люди должны носить маски и перчатки. И в кармане иметь флакон антисептика. Так сказала глава Роспотребнадзора.

Об этом Анна Попова рассказала в интервью «Комсомольской правде».

По мнению главного санитарного врача, «вирус никуда не ушел, вирус остается с нами».

А это значит, что люди должны соблюдать перчаточно-масочный режим.

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим» — сказала Попова.

Также необходимо соблюдать руки в частоте, и предметы, которых постоянно касаемся

Итак, краткая памятка от главы Роспотребнадзора:

Мы должны защитить свои органы дыхания. И мы должны там, где есть люди, где много народу, — обязательно ходить в масках. Это — транспорт, общественные места, магазины и так далее... Повторяю — нужно все время держать руки чистыми. В перчатках или постоянно их мыть, обеззараживать специальными дезинфицирующими средствами. Надо также держать чистыми все предметы вокруг себя. Нужно не лениться, их постоянно протирать, особенно — если к ним прикасаетесь не только вы, но и кто-то еще. Это стол, мобильный телефон, дверные ручки, это поручни, что-то на улице и так далее...

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Это все, конечно, очень хорошо. Вот только ходить в маске в жару — нереально. Как и в перчатках. Понятен смысл посещения в средствах защиты в общественных местах, в транспорте, в магазинах. Но зачем постоянно на улице-то ходить?

Правда, про улицу Попова не говорила. Это «творчество» властей Москвы.