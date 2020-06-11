Маски и перчатки нужно носить по всей стране. И антисептик. Так сказала глава Роспотребнадзора

По всей стране люди должны носить маски и перчатки. И в кармане иметь флакон антисептика. Так сказала глава Роспотребнадзора.
Об этом Анна Попова рассказала в интервью «Комсомольской правде».
По мнению главного санитарного врача, «вирус никуда не ушел, вирус остается с нами».А это значит, что люди должны соблюдать перчаточно-масочный режим.
«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим» — сказала Попова.Также необходимо соблюдать руки в частоте, и предметы, которых постоянно касаемся
Итак, краткая памятка от главы Роспотребнадзора:
- Мы должны защитить свои органы дыхания.
- И мы должны там, где есть люди, где много народу, — обязательно ходить в масках. Это — транспорт, общественные места, магазины и так далее...
- Повторяю — нужно все время держать руки чистыми. В перчатках или постоянно их мыть, обеззараживать специальными дезинфицирующими средствами.
- Надо также держать чистыми все предметы вокруг себя. Нужно не лениться, их постоянно протирать, особенно — если к ним прикасаетесь не только вы, но и кто-то еще. Это стол, мобильный телефон, дверные ручки, это поручни, что-то на улице и так далее...
Правда, про улицу Попова не говорила. Это «творчество» властей Москвы.