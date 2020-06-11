Заявление о льготах по имущественным налогам лучше сдать в ближайшее время

Гражданам, у которых в течение 2019 года впервые возникли основания для использования налоговых льгот, необходимо подать в налоговую инспекцию заявление о предоставлении льготы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, транспортному налогу. Об этом напоминают налоговики Хабаровского края.

Чтобы льготу учли при исчислении имущественных налогов за 2019 год, подать заявление рекомендуется в ближайшее время в любой налоговый орган, вне зависимости от местонахождения объекта собственности.

Заявить о льготе можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», направить по почте, или опустить заявление в бокс для приема входящей корреспонденции, расположенный на входе в налоговую инспекцию.

Управление ФНС обращает ваше внимание на то, что пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более 50 кв. м могут не направлять заявления о предоставлении налоговых льгот. В настоящее время для них действует беззаявительный порядок: налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с НК РФ и другими федеральными законами.