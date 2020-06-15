Если не было реальных хозяйственных операций — в вычете НДС откажут

Налоговый орган доказал в суде отсутствие реальных хозяйственных операций по договору аренды спецтехники с экипажем. Налогоплательщику отказано в вычете НДС.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поддержал нижестоящие суды, которые признали законным доначисление налоговым органов налогоплательщику налога на добавленную стоимость (НДС), пени и штраф за отсутствие реальных хозяйственных операций по заключенному договору аренды спецтехники с экипажем.

Как указано в материалах дела, по итогам камеральной проверки уплаты НДС за 4 квартал 2017 года ИФНС по г. Кемерово в декабре 2018 года доначислила ООО «СпецСервис» 2,2 млн рублей НДС, а также соответствующие пени и штраф. Налоговый орган пришел к выводу об отсутствии реальных хозяйственных взаимоотношений между ООО «СпецСервис» и ООО «Ретэко» в рамках заключенных договора аренды спецтехники с экипажем и договора на сборку и монтаж карьерной техники «БелАЗ». В связи с чем, ИФНС отказала налогоплательщику в вычете НДС.

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После неудачного обжалования решения ИФНС в управлении ФНС по Кемеровской области ООО «СпецСервис» обратились с заявлением в суд. Однако и суды первой, апелляционной и кассационной инстанций сделали вывод, что «Инспекцией собраны достаточные доказательства, позволяющие утверждать об отсутствии реальных хозяйственных операций с Контрагентом, о недостоверности сведений, заявленных в документах от Контрагента и подконтрольности Контрагента налогоплательщику».

Позиция суда:

ООО «Ретэко» (спорный контрагент налогоплательщика) не находится по юрадресу;

руководитель (учредитель) спорного контрагента доходы в ООО «Ретэко» не получал, а согласно свидетельским показаниям его жены директором каких-либо организаций не является;

у спорного контрагента отсутствует имущество, транспорт (в том числе спецтехника), штатная численность, а доходы в адрес физических лиц не выплачивались;

доля исчисленного спорным контрагентом НДС по сделкам с налогоплательщиком составляла в спорном налоговом периоде 91% от общей суммы налога, предъявленной покупателям;

предъявляется к вычету НДС по организациям, имеющим признаки недобросовестных налогоплательщиков, при этом поставщиками по «цепочке» декларации по НДС не представлены, предъявленный к вычету налог не исчислен и в бюджет не уплачен;

движение денежных средств на расчетном счете спорного контрагента свидетельствует об отсутствии перечислений в адрес третьих лиц за выполнение работ по сборке карьерной техники, оказание услуг по аренде спецтехники с экипажем в рамках заключенных с налогоплательщиком договоров;

поступления на расчетный счет спорного контрагента от налогоплательщика составили 93,8% от общего объема поступлений, при этом при сопоставлении с заключенными договорами установлено, что оплата составила всего 27,6% от стоимости работ, в то же время согласно бухгалтерскому балансу спорного контрагента за 2017 год дебиторская задолженность отсутствует;

по договору аренды спецтехники с экипажем установлено отсутствие оплаты.

налогоплательщиком не представлены налоговому органу и суду путевые листы, подтверждающие факт оказания услуг, документы по расчету отработанного времени на арендованной технике, пояснения по объектам оказания услуг, документы, подтверждающие доставку техники до места выполнения работ.

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В итоге суд поддержал доводы ИФНС о том, что фактически услуги оказаны спецтехникой, принадлежащей взаимозависимой по отношению к налогоплательщику организации. В том числе, суд принял во внимание, что по расчетным счетам отсутствуют перечисления лицам, которые согласно путевым листам осуществляли управление экскаватором. При этом согласно свидетельским показаниям водителей-экскаваторщиков спорный контрагент и его руководитель им не были знакомы, они работали от имени налогоплательщика, вознаграждение за их услуги также выплачивал налогоплательщик наличными денежными средствами.

Поддерживая вывод о подконтрольности спорного контрагента ООО «СпецСервис», суд принял во внимание факт перечисления учредителю налогоплательщика денег с назначением платежа «возврат беспроцентного займа». При этом поступлений денежных средств в адрес спорного контрагента от учредителя налогоплательщика не установлено, сведений о заемных средствах бухгалтерская отчетность спорного контрагента не содержала.

Также с помощью свидетельских показаний налоговый орган, что спорный контрагент фактически не исполнял договор на сборку и монтаж карьерной техники «БелАЗ».

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Карины Кулаковской, право на налоговый вычет по НДС согласно позиции ВАС РФ находится в прямой зависимости от правильности и достоверности оформления документов.

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«При этом подтверждение права на налоговый вычет не должно ограничиваться установлением только формальных условий и в случае сомнений в правомерности применения налогового вычета установлению, исследованию и оценке подлежит вся совокупность имеющих значение для правильного разрешения дела обстоятельств. Доказательствами отсутствия реальных взаимоотношений с контрагентом могут послужить представленный налоговым органом анализ деятельности контрагента и выводы о его недобросовестности, наличие каких-либо перечислений денежных средств со счета контрагента в адрес руководителя налогоплательщика, недостаточность ресурсов у контрагента для выполнения работ и наличие данных ресурсов у самого налогоплательщика», — отмечает юрист.