Власти утвердили положение о реестре СОНКО

Опубликовано Постановление Правительства № 647 от 11.06.2020, которым утверждено положение о реестре социально ориентированных НКО.

Оператором назначено Минэкономразвития. Оно будет координировать работу по подготовке сведений об НКО, а также размещать информацию на интернет-порталах.

Напомним, сам реестр неделю назад уже был опубликован на сайте Минэкономразвития

В реестр вошли более 24 тыс. организаций и он будет дополняться.

Организациям из списка будут доступны льготные кредиты, отсрочки по уплате налогов, страховых взносов и арендной платы за пользование госимуществом. Помимо этого, их временно освободят от проверок и обязанности подавать отчётность в контрольные органы.