Требуется главный бухгалтер. Который еще и юрист, кадровик и выплатит штрафы за компанию

Вакансии бывают самые разные. В том числе, когда ищут бухгалтера. Часто встречается, что претендент должен все-все уметь, ничего за это не хотеть, и вообще быть благодарным только за то, что его взяли на работу.
Вот такая вакансия прилетела в «Красный уголок бухгалтера»:
«Требуется главный бухгалтер в небольшую компанию. Требования:
- аккуратность в ведении учёта и сдаче отчётностей;
- ведение платёжного календаря;
- не боязнь брать ответственность за налоговый и кадровый учёт (в договоре будет прописано, что штрафы налоговой должны будут быть возмещены главным бухгалтером);
- коммуникабельность;
- доброжелательность;
- нужно будет проверять и править договоры и акты перед подписанием.
- отслеживать и мониторить движение документов.
Работа и коллектив интересные. Человек требуется, который любит свою работу!».
Как говорится, «и швец, и жнец, и на дуде игрец».
Ну вы, наверное, понимаете, что началось в комментариях? Мы же приведем только некоторые:
«Главбух так любил свою работу, что платил не только штрафы за всю фирму, но и доплачивал компании, за возможность работать».
Или:
«А про зарплату? И где сейчас прошлый главный бухгалтер?».
Зарплату кстати предлагают в личке обсудить.
«Штрафы за счет главбуха — это прямо ноу-хау... Сколько работаю, такое впервые. То ли еще будет».
Вот еще одно:
«В заявлении о приеме на работу буху надо написать: "всю ответственность за гендира и учредителей беру на себя"».
Кто-то пришел в восторг:
«Клёвая вакансия! Приходите к нам работать за троих. Будете бухгалтером, кадровиком и юристом! Доброжелательным! Все штрафы за ваш счёт. А за это будете работать с порядочными людьми! Без зарплаты. Вся зарплата уйдет на штрафы. Прямо взбодрили на ночь! Как теперь заснуть?».
Ну а подытожим вот этим:
«КУБу пора уже дайджест удивительных вакансий делать. Ну или путеводитель с живыми примерами какую чушь не надо писать в вакансии».
Действительно, может и правда стоит сделать?