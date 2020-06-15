Требуется главный бухгалтер. Который еще и юрист, кадровик и выплатит штрафы за компанию

Вакансии бывают самые разные. В том числе, когда ищут бухгалтера. Часто встречается, что претендент должен все-все уметь, ничего за это не хотеть, и вообще быть благодарным только за то, что его взяли на работу.

Вот такая вакансия прилетела в «Красный уголок бухгалтера»:

«Требуется главный бухгалтер в небольшую компанию. Требования:

аккуратность в ведении учёта и сдаче отчётностей;

ведение платёжного календаря;

не боязнь брать ответственность за налоговый и кадровый учёт ( в договоре будет прописано, что штрафы налоговой должны будут быть возмещены главным бухгалтером );

); коммуникабельность;

доброжелательность;

нужно будет проверять и править договоры и акты перед подписанием.

отслеживать и мониторить движение документов.

Работа и коллектив интересные. Человек требуется, который любит свою работу!».

Как говорится, «и швец, и жнец, и на дуде игрец».

Ну вы, наверное, понимаете, что началось в комментариях? Мы же приведем только некоторые:

«Главбух так любил свою работу, что платил не только штрафы за всю фирму, но и доплачивал компании, за возможность работать».

Или:

«А про зарплату? И где сейчас прошлый главный бухгалтер?».

Зарплату кстати предлагают в личке обсудить.

«Штрафы за счет главбуха — это прямо ноу-хау... Сколько работаю, такое впервые. То ли еще будет».

Вот еще одно:

«В заявлении о приеме на работу буху надо написать: "всю ответственность за гендира и учредителей беру на себя"».

Кто-то пришел в восторг:

«Клёвая вакансия! Приходите к нам работать за троих. Будете бухгалтером, кадровиком и юристом! Доброжелательным! Все штрафы за ваш счёт. А за это будете работать с порядочными людьми! Без зарплаты. Вся зарплата уйдет на штрафы. Прямо взбодрили на ночь! Как теперь заснуть?».

Ну а подытожим вот этим:

«КУБу пора уже дайджест удивительных вакансий делать. Ну или путеводитель с живыми примерами какую чушь не надо писать в вакансии».

Действительно, может и правда стоит сделать?