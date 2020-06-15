Малый бизнес до и после карантина. Интересное исследование

Как показал опрос владельцев малых предприятий, около трети из них не коснулись ограничения, связанные с коронавирусом. А 2% даже сумели нарастить обороты. При этом, 65% столкнулись с убытками. Интересное исследование от Райффайзенбанка.

Удаленка

Вот какими мерами сохраняли бизнес:

40% опрошенных сообщили, что перевели сотрудников в онлайн;

16% искали актуальные новые проекты;

13% сокращали сотрудников;

29% сообщили, что их ограничения не коснулись, либо действовали недолго.

А вот какие процессы были переведены в онлайн-формат:

Кстати, недавно на "Клерке" писали о том, хотят ли бухгалтеры возвращаться с удаленной работы в офисы.

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«Цифровой формат теперь применяют в самых неожиданных сегментах — например, появилась онлайн-школа футбола. Многим пришлось освоить эти каналы с нуля, самоизоляция форсировала процесс, — считает Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

Аренда

Другой вопрос - аренда. Кто-то сумели договориться с арендодаателями, а кому-то пришлось съезжать с офиса, искать новый. На "Клерке" об этом тоже недавно писали

По статистике от банка, каждый пятый не смог отказаться от офиса по разным причинам:

Другой вариант — вещи из офиса сдать на склад, так называемый self-storage. И временно отказаться от офиса.

Кадры

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Из опрошенных Райффайзенбанком, большинство старались сохранить команду.

большинство — 66% — сократили персонал менее чем на 30%.

29% опрошенных были готовы отпустить до половины своей команды.

Только 6% заявили, что сократили штат более чем на 50%.

Многие компании готовы вернуть сотрудников к работе, как только ситуация улучшится — так ответили 37% опрошенных. 17% уже начали переговоры с сотрудниками. 46% пока не видят таких возможностей.

Финансы и кредиты

Урезание расходов один из способов выйти из положения, но на развитие нужны деньги. А значит, нужны доступные кредиты. Однако пока воспользовались ими немногие.

Кредиты на зарплаты получали только 3% опрошенных.

65% заявили, что старались обходиться своими силами.

32% не попали в список пострадавших отраслей, поэтому не могли рассчитывать на поддержку.

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Гораздо более востребованными оказались кредиты на пополнение оборотных средств:

Переговоры с банком начали 10% опрошенных, 26% рассматривают этот вариант.

64% отметили, что пока не нуждаются в таких займах.

Другая ситуация с реструктуризацией и кредитными каникулами.

57% опрошенных побоялись воспользоваться услугой из-за риска испортить кредитную историю.

35% хотели получить услугу, но не смогли договориться с банком.

Уже получили отсрочку по основному долгу и процентам 8%.

«Результаты опроса 59 банков (включая все системно значимые банки), проведенного Банком России, показывают, что за период с 20 марта по 20 мая 2020 года объем реструктурированных кредитов субъектов МСБ уже составил около 530 млрд руб. Отдельно нужно отметить, что, по информации ЦБ РФ, только около 108 млрд руб. или 29% от объема ссудной задолженности заемщиков-МСБ из наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей, было реструктурировано в рамках права на кредитные каникулы. Это означает, что в ближайшие 4 месяца еще довольно большое количество заемщиков могут обратиться за получением кредитных каникул», — отметила Юлия Якупова, ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА».

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Однако кредитные каникулы тоже требуют времени для получения, сама процедура может оказаться сложной для бизнеса. Поэтому, чтобы выжить, бизнес начал открывать непрофильные производства.

К примеру, пошив масок и защитных костюмов, производство антисептиков.

А что после карантина?

После снятия ограничений большинство предпринимателей планируют возобновить активную работу.

Самая популярная стратегия — вернуться к временно замороженным контрактам. Многие планируют продолжить работу в текущем режиме, потому что он оказался продуктивным — использовать элементы удаленной работы, цифровые сервисы и внешних подрядчиков для выполнения некоторых задач. Каждый пятый намерен запустить рекламную кампанию, чтобы привлечь новых клиентов.

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Часть процессов бизнес планирует оставить в удаленном формате:

Многие после карантина планируют вернуться в офисы, фактически к прежней жизни и привычным процессам. Однако процессы неизбежно изменятся, и отношение к офисному пространству и его наполнению придется пересмотреть.;

Кто вернется с карантина первым

Предприниматели намерены своими силами преодолевать кризисную ситуацию. Среди самых важных мер поддержки бизнеса они выделили:

Сокращение числа проверок контролирующими органами — 50%.

Снижение бюрократической нагрузки — 42%.

Льготную аренду помещений — 39%.

В этом году владельцы бизнеса готовятся к:

Трудностям адаптации к новым условиям — 43%.

Экономическому спаду или кризису — 32%.

Росту экономической активности — 14%.

Появлению новых цифровых продуктов и сервисов — 10%.

Среди отраслей, которые быстро вырастут после снятия ограничений, предприниматели выделяют: