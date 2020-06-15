Россияне хотели бы зарабатывать 74 тысячи рублей. В среднем

Россияне хотели бы зарабатывать, в среднем, по 74 тысячи рублей после окончания пандемии. Идеальной зарплату в размере 50-70 тыс. рублей назвали 29% опрошенных, а доход в 30-50 тыс. рублей устроил бы 27% россиян.

Такое исследование провел портал «Работа.ру», пишет «РГ».

По данным Росстата, средняя зарплата в стране составляет нынче 48 800 рублей, или 788 долларов. Среди стран мира по этому показателю наша страна находится на 54 месте — между Боснией и Герцеговиной (там выше) и Малайзией (там ниже).

Лидерами среди регионов по среднемесячному размеру заработной платы на 2020 год Росстат назвал:

Магаданскую область — 101 662 рубля,

Чукотский АО — 96 930 рублей,

Ямало-Ненецкий АО — 86 560 рублей,

Москву — 78 947 рублей,

Ненецкий АО — 77 277 рублей в месяц.

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А самые низкие средние зарплаты в стране зафиксированы в:

Республике Дагестан — 24 550 рублей,

Кабардино-Балкарской Республике — 25 318 рублей,

Республике Ингушетия — 25 663 рубля,

Карачаево-Черкесской Республике — 25 699 рублей,

Республике Калмыкия — 25 719 рублей.

Однако есть еще показатель «медианной зарплаты», и он считает сяближе к реальности. Он разделяет работающее население на две категории — «с высокими» зарплатами и «с низкими». Медиана, то есть середина, рассчитывается Росстатом раз в два года.

В апреле 2019 года медианное значение зарплаты в России составило 34 335 рублей, следует из исследования Росстата. То есть половина всех россиян зарабатывала больше этой цифры, а другая половина — меньше. Самая высокая медианная зарплата — 78200 рублей — была зафиксирована в Чукотском автономном округе, а самая низкая — 19000 рублей — в Кабардино-Балкарии.