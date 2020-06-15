Неуплата налогов может привести в места не столь отдалённые

Так, согласно вступившему в законную силу приговору суда, в места лишения свободы отправится бывший гендиректор астраханского судостроительного завода «Красные Баррикады» Александр Ильичёв.

Среди многочисленных преступлений, а обвинение ему было предъявлено сразу по нескольким статьям УК, среди которых и преднамеренное банкротство, и присвоение имущества, значатся и налоговые злоупотребления в особо крупном размере.

Будучи руководителем предприятия и налоговым агентом, он не перечислял НДФЛ за своих работников, в результате чего государственная казна недополучила порядка 26 миллионов рублей.

Помимо этого, он незаконно оформил возмещение из бюджета НДС в размере свыше 18 млн. руб., а также скрыл от налогового ведомства денежные средства завода на общую сумму 18,4 млн. рублей.

Теперь ближайшие семь лет Ильичёв проведёт в колонии общего режима и заплатит штраф 700 тысяч рублей.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».