В России уже свыше 4,5 миллионов безработных. Это по данным Росстата

В России выросло количество безработных. По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, безработных уже свыше 4,5 млн.
«На 1 июня в Российской Федерации, по предварительным данным Росстата, свыше 4,5 млн безработных граждан. За два прошедших месяца численность безработных увеличилась почти на 1 млн 50 тыс. человек. В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тыс. человек», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Министр отметил, что в апреле было зарегистрировано свыше 450 тыс. безработных граждан, в мае — более 930 тыс.
«С середины апреля и до конца мая в среднем в неделю в качестве безработных регистрировались 220 тыс. граждан. В июне этот показатель составляет 155 тыс. человек в неделю. Таким образом, рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился», — добавил министр.
По факту, скорее всего, уровень безработицы еще выше.
По материалам «ТАСС».