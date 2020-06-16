Отказ в субсидии для ИП. С формулировкой «за отсутствие долгов по налогам»

Продолжаются жалобы предпринимателей на то, что отказывают в субсидиях. Вот еще одна история.

Прилетела она в «Красный уголок бухгалтера». Собственно, вот она:

«ИП получил отказ в субсидии. Причина — отсутствует недоимка по налогам и страх.взносам, в совокупности превышающая 3000руб. Они там что курят? У клиента висит переплата по налогам 12 тыс. Теперь кто вовремя оплачивает налоги —помогать не нужно? П.С. долгов по личным налогам нет! В ЛК физ.лица тоже переплата 26 рублей!».

Судя по обилию восклицательных знаков, человек крайне возмущен.

Кстати, формулировка именно такая: «за отсутствие недоимки по налогам»:

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А вот что пишут комментаторы:

«Про „кто вовремя не оплачивает — помогать не нужно“ — это логика нашего государства. Физлицу субсидию на оплату коммуналки тоже не получить при наличии задолженности за услуги, только со справками об отсутствии долгов».

А кому-то дают и при наличии личных долгов по налогам:

«У меня у клиентов личные долги были по налогам а по ИП на было — все дали».

А вот еще случай:

«Моим турагентствам выплатили на днях и за апрель и за май одновременно, но на почту и в ЛК пришёл отказ из-за снижения численности. Всю жизнь ИП работали в одного».

Кто-то предлагает решение:

«Звоните в налоговую, они посмотрят в чем причина отказа».

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А подытожим вот этим:

«На сайте налоговой часто глючит ЛК, у меня вот тоже написано что в субсидии за апрель отказано, а она пришла на р/с в первый же день старта выплат».

Скорее всего, вся проблема именно в этом.