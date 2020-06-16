Операторы ЭДО просят оплатить лицензию. Где за два месяца до окончания, а где за полгода

Период пандемии, видимо, вынуждает идти на крайние меры, чтобы компания смогла остаться на плаву. Иначе как такое еще объяснить?

В «Красном уголке бухгалтера» появился вот такой пост в выходной день 12 июня:

«Сегодня, к вечеру получаю письмо от АБТ-отчетность, нет не поздравление с праздником, а с сообщением о том, что лицензия СБИС заканчивается, и вот прям срочно в праздник и нерабочий день нужно заплатить, счёт услужливо приложен. И всё бы ничего, но лицензия оканчивается через несколько месяцев, если не через полгода. У АБТ и СБИС совсем все плохо? Что людей в праздник беспокоят и вводят в заблуждение относительно сроков окончания лицензии?».

Видимо, больше всего человека возмутило то, что прислали письмо в праздник.

В комментариях тоже поделились:

«Контур по всем фирмам прислал счета за 2 месяца до окончания срока обслуживания с припиской „будем благодарны за оплату в текущем месяце“. Как будут благодарны — не уточнили, поэтому платить буду за неделю до срока окончания обслуживания».

Кстати, всегда можно пригрозить уходом к другому оператору:

«Волшебные слова „ухожу к другому оператору“ заставляют их молниеносно уменьшать сумму счета».

А вот небольшой лайфхак:

«Контур как и СБИС продают разные партнеры, если ваш не сговорчивый, можно другого найти, который скидочку сделает».

А кто-то принял сторону оператора:

«Не понимаю, в чем сложность? Рассылка идет автоматически и заранее. Если Вам нетрудно оплатите. Без этой услуги Вы не сможете работать. Сейчас многие просят авансы, так как сроки новых проектов перенесены из-за карантина и экономической ситуации».

Собственно, топикстартер ответил так:

«Ничего кроме раздраженмя, такой сервис не вызывает. И в чем сложность рассылку настроить на будние дни, перед рассылкой срок окончания лицензии проверить? Ситуация сейчас такая, что не знаешь, что завтра будет, а тут клянчат аванс за полгода до окончания срока. А если они прекратят работать? Плакали денежки? Хотите благотворительностью заниматься, ваше право».

Может, и не стоит так раздражаться. Об этом следующий комментарий:

«Загадочная проблема у вас. Ну прислали и прислали, не позвонили же в выходной день. А письма вы можете читать, когда вам удобно. Но сроки лицензии я бы проверила (в ближайший рабочий день), а то может и не полгода осталось, иногда путаница бывает».

А кто-то считает так:

«Скажите спасибо что предупреждают заранее. Гораздо веселее вам будет, когда в разгар отчетности заблокируется ключ и вам в офис к ним придется ехать разблокировать. Я за это СБИС и люблю, что следят за сроками».

В общем, подытожим:

«Научитесь в нерабочее время не читать рабочую почту. Увидите, как ваше настроение улучшится».

Не самый плохой совет, кстати.