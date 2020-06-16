Меняются нормы ТК о дистанционной работе. Проект уже в Думе

Сегодня в Госдуму поступил законопроект № 973264-7 о внесении изменений в ТК в части регулирования дистанционной и удаленной работы.

Авторы проекта — депутаты от «Единой России».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что действующая с 2013 года глава 49.1 ТК о дистанционной работе достаточно сложна для применения, вследствие чего ею пользуются минимальное количество работников и работодателей.

Кроме того, российское трудовое законодательство оказалось не готовым к массовому переводу работников на удалённый режим работы.

Разработанный законопроект вводит понятия временной и комбинированной дистанционной работы.

Предлагается отказаться от требования подписывать трудовой договор о дистанционной работе с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи, так как стоимость и порядок оформления такой ЭЦП ограничивает распространение дистанционной работы.

📌 Реклама Отключить

Из главы 49.1 ТК исключается требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе, так как рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать Интернет.

Кроме того, корректируются нормы по основанию расторжения договора с дистанционным работником.

Предлагается упорядочить вопросы, связанные с рабочим временем дистанционных работников, в частности, их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. Данная проблема разрешается через указание на порядок взаимодействия работодателя и работника.

Как отметил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, «Единая Россия» больше года работала над этими поправками в Трудовой кодекс.