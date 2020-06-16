Для оплаты НДФЛ по декларациям за 2019 год остался месяц. Но у ИП из пострадавших отраслей есть отсрочка

Отчитаться о полученных в 2019 году доходах необходимо до 30 июля текущего года, напоминает ФНС. Однако уплатить налог надо не позднее 15 июля.

Сдавать 3-НДФЛ необходимо в налоговый орган по месту своего учета. Налоговики утверждают, что это следует сделать, если в 2019 году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Однако редакция «Клерка» вносит поправку — обязанность сдавать декларацию при дарении возникает, только если подарили недвижимость, траспорт, ценные бумаги, паи или акции. Причем как раз стоимость подарка роли не играет. И по сдаче в аренду ФНС лукавит — отчитаться должны только те граждане, которые сдавали имущество в аренду физлицам. Т.е. арендаторам, не являющимся налоговыми агентами.

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Также сдать декларацию должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие.

Доход необходимо задекларировать самостоятельно, если налоговый агент не удержал НДФЛ при его выплате и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог. Если же он выполнил эту обязанность, то налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога и пришлет уведомление, на основании которого необходимо будет уплатить НДФЛ в срок, указанный в таком уведмолении.

Обратите внимание, что для ИП из пострадавших отраслей экономики срок уплаты НДФЛ перенесен на 15 октября.