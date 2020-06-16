Как происходит посещение налоговиков. Перчатки, маски, антисептики. А несогласных в изолятор?

Со вчерашнего дня налоговые инспекции открылись для посетителей. Правда, по записи и не все.

А вот как все происходит в самой инспекции. Поделились в «Красном уголке бухгалтера»:

«Вот так теперь происходит посещение налогового органа. Замер температуры, обработка антисептиком, обязательно маска и перчатки. С коллегой в МИФНС РФ № 31 по республике Башкортостан»:

И фото:

Обратите внимание на метод ношения маски и соблюдение перчаточного режима самими сотрудниками.

Видимо, у кого есть признаки заболевания, отправляют сюда:

Или просто всех, кто не согласится обследоваться?