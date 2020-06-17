Рестораторы попросили у Собянина ввести новый вид упрощенки

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение создать единую упрощенную систему налогообложения для ресторанного бизнеса.
Во вторник Собянин посетил летнюю веранду одного из столичных кафе и встретился с представителями отрасли общественного питания Москвы, пишут РИА Новости.
На встрече рестораторы попросили мэра сделать для ресторанной отрасли единую упрощенную систему налогообложения.
«Очень хотелось бы попросить вашей поддержки в том, чтобы на основе упрощенной системы налогообложения сделать для ресторанной отрасли единую систему налогообложения, когда 6% налог с продаж и идет разница расходов-доходов 15%», — сказал владелец сети московских кофеен Игорь Журавлев.
Собянин пообещал, что поручит просчитать во сколько это обойдется городу.
Из текста, который публикуется в РИА Новости, трудно понять, что же именно попросили рестораторы.