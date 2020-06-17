Таможня хотела включить дивиденды в стоимость ввезенного товара. Суд ей в этом отказал

Суд признал незаконным включение в таможенную стоимость товара уплаченных покупателем продавцу дивидендов.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал ООО «ССАБ Шведская Сталь СНГ» в споре с Выборгской таможней. Таможенный орган настаивал на том, что выплаченные «ССАБ Шведская Сталь СНГ» своей материнской зарубежной компании дивиденды должны быть включены в стоимость ранее ввезенных ею на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров. С них должны быть дополнительно уплачены таможенные платежи и налог на добавленную стоимость (НДС).

Как указано в материалах дела, «ССАБ Шведская Сталь СНГ» покупала у своей материнской компании — SSAB Oxelozund из Швеции — стальной лист, который ввозился на территорию ЕАЭС. При этом таможенная стоимость товара была определена декларантом с применением метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами на основании ст.4 Соглашения между правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством РФ «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» от 25.01.2008.

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В 2019 году Выборгская таможня провела в отношении «ССАБ Шведская Сталь СНГ» камеральную таможенную проверку за периоды 2016-2017 годов. По ее итогам таможенники предложили компании доплатить таможенные платежи в размере 1,2 млн руб., в том числе 93,9 тыс. руб. таможенной пошлины и 963,6 тыс. руб. НДС.

Позиция таможенного органа:

«ССАБ Шведская Сталь СНГ» (покупатель стального листа) и SSAB EMEA AB (продавец) являются взаимосвязными лицами;

в июне 2018 года SSAB EMEA AB приняла решение распределить в свою пользу в качестве дивидендов чистую прибыль «ССАБ Шведская Сталь СНГ» за период 2011-2017 годов в размере 523,6 млн руб.;

полученные SSAB EMEA AB дивиденды за 2011-2017 годы связаны с ввозимыми товарами и должны быть добавлены к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 5 Соглашения от 25.01.2008, как часть полученного в результате последующей продажи ввозимых товаров дохода, которая прямо или косвенно причитается продавцу.

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В «ССАБ Шведская Сталь СНГ» с таким решением Выборской таможни не согласились и обжаловали его в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который поддержал заявителя.

Позиция суда:

из буквального содержания ст. 4-5 Соглашения и ст. 39 ТК ЕАЭС следует, что используемое для целей таможенной оценки понятие «стоимость сделки» носит специальный характер и относится лишь к тем платежам, которые выступают встречным предоставлением за приобретаемый товар (цена товара), что не равнозначно совокупности любых денежных обязательств. Таможенная оценка должна производиться исходя из действительной стоимости товаров

цены, по которой такие или аналогичные товары продаются или предлагаются для продажи при обычном ходе торговли в условиях полной конкуренции;

между тем, выплата дивидендов, причитающихся SSAB EMEA AB (Швеция) в соответствии с положениями НК РФ, не может быть признана стоимостью сделки в смысле этого понятия, приведенном в п. 1 ст. 4 Соглашения и ст. 39 ТК ЕАЭС.

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Взаимосвязанные лица вправе применять метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами при условии доказательства декларантом отсутствия влияния данной взаимосвязи на цену товара, указал суд.

«В материалы дела не представлены доказательства того, что Таможней были проанализированы поставки идентичных или однородных товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС в срок не ранее чем за 90 дней, содержащиеся в базах данных таможенных органов, или в иных источниках информации или иная информация о занижении относительно реальной внешнеторговой стоимости ввезенных товаров, как и информация о влиянии взаимосвязи покупателя и продавца на стоимость ввозимых товаров и распределение прибыли покупателем в последующем. Таким образом, таможенным органом не доказано влияние взаимосвязи покупателя и продавца ввозимых товарах на стоимость таких товаров и дальнейшее распределение прибыли покупателя, что не исключает применение первого метода (по стоимости сделки) определения таможенной стоимости», — пояснил суд.

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По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Кирилла Снегирёва, в отсутствие представленных таможенным органом доказательств влияния взаимосвязи покупателя и продавца ввозимых товаров на стоимость таких товаров и дальнейшее распределение прибыли, обоснованность принятия решений таможенным органом о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, и доначисления таможенных платежей «справедливо поставлена арбитражным судом под сомнение».

«Учёт таможенным органом дивидендов, выплаченных обществом единственному участнику, как часть цены ввезённого товара, суд правомерно признал незаконным, так как в силу ч. 1 ст. 43 НК РФ дивидендами является доход, получаемый акционером после распределения прибыли за вычетом подлежащих уплате налогов. Выплата дивидендов также не может быть признана стоимостью сделки в смысле понятия стоимости сделки, приведенном в п. 1 ст. 4 Соглашения между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 и ст. 39 ТК ЕАЭС», — отмечает юрист.