Таможня хотела включить дивиденды в стоимость ввезенного товара. Суд ей в этом отказал

Суд признал незаконным включение в таможенную стоимость товара уплаченных покупателем продавцу дивидендов.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал ООО «ССАБ Шведская Сталь СНГ» в споре с Выборгской таможней. Таможенный орган настаивал на том, что выплаченные «ССАБ Шведская Сталь СНГ» своей материнской зарубежной компании дивиденды должны быть включены в стоимость ранее ввезенных ею на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров. С них должны быть дополнительно уплачены таможенные платежи и налог на добавленную стоимость (НДС).
Как указано в материалах дела, «ССАБ Шведская Сталь СНГ» покупала у своей материнской компании — SSAB Oxelozund из Швеции — стальной лист, который ввозился на территорию ЕАЭС. При этом таможенная стоимость товара была определена декларантом с применением метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами на основании ст.4 Соглашения между правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством РФ «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» от 25.01.2008.
В 2019 году Выборгская таможня провела в отношении «ССАБ Шведская Сталь СНГ» камеральную таможенную проверку за периоды 2016-2017 годов. По ее итогам таможенники предложили компании доплатить таможенные платежи в размере 1,2 млн руб., в том числе 93,9 тыс. руб. таможенной пошлины и 963,6 тыс. руб. НДС.
Позиция таможенного органа:
- «ССАБ Шведская Сталь СНГ» (покупатель стального листа) и SSAB EMEA AB (продавец) являются взаимосвязными лицами;
- в июне 2018 года SSAB EMEA AB приняла решение распределить в свою пользу в качестве дивидендов чистую прибыль «ССАБ Шведская Сталь СНГ» за период 2011-2017 годов в размере 523,6 млн руб.;
- полученные SSAB EMEA AB дивиденды за 2011-2017 годы связаны с ввозимыми товарами и должны быть добавлены к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 5 Соглашения от 25.01.2008, как часть полученного в результате последующей продажи ввозимых товаров дохода, которая прямо или косвенно причитается продавцу.
Позиция суда:
- из буквального содержания ст. 4-5 Соглашения и ст. 39 ТК ЕАЭС следует, что используемое для целей таможенной оценки понятие «стоимость сделки» носит специальный характер и относится лишь к тем платежам, которые выступают встречным предоставлением за приобретаемый товар (цена товара), что не равнозначно совокупности любых денежных обязательств. Таможенная оценка должна производиться исходя из действительной стоимости товаров
- цены, по которой такие или аналогичные товары продаются или предлагаются для продажи при обычном ходе торговли в условиях полной конкуренции;
- между тем, выплата дивидендов, причитающихся SSAB EMEA AB (Швеция) в соответствии с положениями НК РФ, не может быть признана стоимостью сделки в смысле этого понятия, приведенном в п. 1 ст. 4 Соглашения и ст. 39 ТК ЕАЭС.
«В материалы дела не представлены доказательства того, что Таможней были проанализированы поставки идентичных или однородных товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС в срок не ранее чем за 90 дней, содержащиеся в базах данных таможенных органов, или в иных источниках информации или иная информация о занижении относительно реальной внешнеторговой стоимости ввезенных товаров, как и информация о влиянии взаимосвязи покупателя и продавца на стоимость ввозимых товаров и распределение прибыли покупателем в последующем. Таким образом, таможенным органом не доказано влияние взаимосвязи покупателя и продавца ввозимых товарах на стоимость таких товаров и дальнейшее распределение прибыли покупателя, что не исключает применение первого метода (по стоимости сделки) определения таможенной стоимости», — пояснил суд.По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Кирилла Снегирёва, в отсутствие представленных таможенным органом доказательств влияния взаимосвязи покупателя и продавца ввозимых товаров на стоимость таких товаров и дальнейшее распределение прибыли, обоснованность принятия решений таможенным органом о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, и доначисления таможенных платежей «справедливо поставлена арбитражным судом под сомнение».
«Учёт таможенным органом дивидендов, выплаченных обществом единственному участнику, как часть цены ввезённого товара, суд правомерно признал незаконным, так как в силу ч. 1 ст. 43 НК РФ дивидендами является доход, получаемый акционером после распределения прибыли за вычетом подлежащих уплате налогов. Выплата дивидендов также не может быть признана стоимостью сделки в смысле понятия стоимости сделки, приведенном в п. 1 ст. 4 Соглашения между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 и ст. 39 ТК ЕАЭС», — отмечает юрист.Дело №А56-137218/2019.