Кому льготные кредиты и поддержка. А у кого-то комиссию с агрессией требуют

Из «Красного уголка бухгалтера». Банк почти в ультимативном порядке требует уплатить комиссию: Угадаете банк?

«По счету в банке. который зеленый, в мае начислена комиссия. Денег на счете нет. Уже сегодня пошел весьма агрессивный обзвон с требованиями погасить долг, а то будут последствия. А вы тут о поддержке и кредитах».

Пост не сегодняшний, но суть дела это не меняет.

В комментариях посоветовали:

«Просто надо перейти на тариф "бесплатный" и перестанут одолевать».

Правда, по словам топикстартера, при звонке по тарифам не консульируют. Нужно искать самим на сайте банка.

Кто-то считает так:

«Когда уже все поймут, что банк это такой же сервис как и остальные и есть всегда альтернатива? Плачете все вечно, а пользуетесь, поэтому такое отношение у банка к клиентам. Уходите в нормальный адекватный банк».

У всех свои причины выбирать тот или иной банк. Хотя, там конкуренция по обслуживанию сейчас неплохая.

А кто-то категоричен:

«Спишут, когда будет поступление. Не обеднеет банк».

Собственно у топикстартера возмущение было в другом. С одной стороны, повсюду говорят о поддержке бизнеса, льготных кредитах и других мерах. А с другой — быстро оплатите комиссию! Хотя банк-то прав. Читайте договор.

Хотя, иногда действительно стоит разобраться в тарифах, и при желании, вообще выбрать более удобный банк.