На удаленных работников будут распространяться обычные нормы ТК. Штрафовать их будет нельзя

Никакие дополнительные меры ответственности, помимо предусмотренных действующим Трудовым кодексом, не будут вводиться для дистанционных работников.

Об этом в среду сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в ходе вебинара на тему поправок в ТК.

«Нет, не будут предусмотрены. Поскольку штрафы — предмет гражданско-правовых, а не трудовых отношений, — сказал Исаев, отвечая на вопрос ТАСС. — Штрафы как форма санкции за работу, а не, скажем, за порчу имущества или какого-то материального вреда, не используются. Поэтому будут использоваться традиционные формы наказания». При этом у работодателей, отметил депутат, имеется право депремировать сотрудника.

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На удаленных сотрудников, уточнил он, будут распространяться общие нормы ТК. «Первый раз ему [дистанционному работнику — нарушителю] должно быть объявлено замечание, второй раз — выговор, в третий раз у работодателя появляется право уволить его за неоднократное нарушение трудовых обязанностей», — пояснил парламентарий.

В случае увольнения, продолжил единоросс, работодатель обязан учесть мнение выборного профсоюзного органа.

Парламентарий обратил внимание на существенные противоречия между работодателями и профсоюзами относительно содержания документа. «Если говорить в общих чертах, то работодатели считают, что законопроект слишком зарегулирован, и многое хотели бы (больше, чем у нас есть сейчас) отдать в сторону регулирования через договоры. Профсоюзы, наоборот, считают, что он недостаточно зарегулирован, и хотят, чтобы мы в большей степени отрегулировали, справедливо полагая, что в трудовых отношениях работодатель — это сильная сторона», — пояснил он.

Исаев предупредил, что ко воторому чтению законопроект претерпит существенные изменения.