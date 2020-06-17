Уже третий топ-менеджер угольного холдинга идет под суд. За неуплату налогов

Суд не любит троицу — уже третий топ-менеджер «Топпрома» идет под суд. В Кузбассе завершается следствие по делу, возбужденному по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).

Один из руководителей угольного холдинга обвиняется в налоговых махинациях и рискует лишением свободы сроком до 6 лет, так как умышленно причинил ущерб госбюджету на сумму 89 млн. рублей. Схема нехитрая — сокрытие реальных доходов и завышение расходов при активном участии подконтрольных фирм.

Не так давно «Топпром» попрощался с двумя топ-менеджерами, один из них — Владимир Честнейшин — самым нечестнейшим образом пытался продать уголь в Польшу по завышенной цене, ради чего пытался дать взятку представителю некой польской фирмы. Еще один «кадр» — Евгений Гречуха — был уличен в злоупотреблении полномочиями при попытке обанкротить фирму, с целью избежания ответственности за загрязнение почвы мышьяком.

Отвратительная троица, вы не находите?

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».