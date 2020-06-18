Время простоя включается в стаж для отпуска. Так считает Роструд

Роструд в письме № 77/10-20669-ОБ/18-1299 от 04.06.2020 г. пояснил, как считать стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, если работнику предоставлялись отпуска без сохранения заработной платы.

Согласно ч. 1 ст. 121 ТК РФ, в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включается время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.

То есть если сотрудник был в отпуске без содержания более 14 дней, то при расчете отработанного стажа не учитывают дни отпуска начиная с 15-го. Окончание рабочего года отодвигается на число дней отсутствия работника, исключенных из стажа работы для отпуска.

При этом при заполнении приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска работнику (унифицированная форма N Т-6, форма по ОКУД 0301005) в графе «за период работы» указывается дата условно не «с 1 июня 2019 г. по 31 мая 2020 г.» а «с 16 июня 2019 г. по 15 июня 2020 г.».

Роструд особо отметил, что время простоя также включается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.