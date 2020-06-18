Во всех фракциях Госдумы поддерживают введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы, передает «Интерфакс».

Напомним, накануне журнал Forbes сообщал, что в правительстве вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых. По данным издания, в качестве одного из вариантов рассматривается введение ставки НДФЛ в 15 % для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.

Между тем в Правительстве сегодня заявили, что таких планов у властей нет.

А вот депутатам идея прогрессивного НДФЛ пришлась по вкусу.

«Мы всегда выступали за установку дифференцированной шкалы налогообложения. Богатые должны платить больше, а бедные, особенно с минимальной зарплатой, должны быть вообще освобождены от подоходного налога», — заявил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

ЛДПР и «СР» также высказались «за».

В «Единой России» введение повышенной ставки НДФЛ считают оправданным.